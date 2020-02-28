Набув чинності закон про усунення неузгодженостей у податковому законодавстві

Закон, яким вносяться зміни до низки законодавчих актів з адміністрування податків, а також для усунення неузгодженостей у податковому законодавстві, у п'ятницю, 28 лютого, набув чинності. Документ у четвер був оприлюднений у виданні "Голос України".

Він набув чинності з дня, наступного за днем опублікування. При цьому частина положень закону наберуть чинності пізніше.

Акт вносить зміни в закон про збір та облік ЄСВ у частині приведення у відповідність до чинного законодавства назв центральних органів виконавчої влади, які адмініструють єдиний внесок.

Також уточнюється процедура подачі вимоги про сплату недоїмки з єдиного внеску; змінюється розмір штрафів за порушення вимог, передбачених законом; виключається обов'язком контролюючого органу інформувати Пенсійний фонд про узгодження результатів перевірок в частині нарахування єдиного внеску.

Крім того, вносяться зміни в закони про держпідтримку сільського господарства, які уточнюють формулу розрахунку питомої ваги вартості реалізованих товарів, при досягненні якої у виробника з'являється право на отримання бюджетної дотації.

Закон також покладає обов'язок по контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати до бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями і дивідендів.

Крім того, встановлюється ставка мита на тютюновмісні вироби для електричного нагрівання за допомогою підігрівача з електронним управлінням.

Також документом вносяться зміни в закон "Про судовий збір" у частині встановлення максимального розміру ставки судового збору за подання до адміністративного суду апеляційної чи касаційної скарги на рішення суду.

Всього закон вносить зміни в 63 законодавчих акти, якими узгоджується питання розподілу повноважень між органами податкової та митної служби.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 24 лютого підписав даний законопроект. Документ був опублікований у "Голосі України" 27 лютого.

Як писало РБК-Україна, Рада прийняла в другому читанні законопроект №1209-1, його підтримали 256 парламентаріїв.

При цьому за основу даний проект парламентарії підтримали ще в грудні 2019 року.