Набув чинності закон про визнання воїнів УПА учасниками бойових дій

В Україні 26 березня набув чинності закон про визнання воїнів Української повстанської армії (УПА) учасниками бойових дій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію на сайті Верховної ради.

Згідно з законом, статус учасника бойових дій надається учасникам збройної боротьби за незалежність України у XX столітті, зокрема, у складі УПА, Української повстанської армії отамана Тараса Боровця (Бульби) "Поліська Січ", Української народної революційної армії (УНРА), озброєних підрозділів ОУН і т. д.

Також документ встановлює, що порядок надання статусу учасника бойових дій воїнам УПА встановить Кабінет міністрів України.

Нагадаємо, Верховна рада надала воїнам УПА статус учасників бойових дій в грудні 2018 року. Відповідний закон ухвалили після кількох невдалих спроб.

Відзначимо, в лютому 2019 року президент Польщі Анджей Дуда звинуватив Українську повстанську армію і дивізію СС "Галичина" у знищенні польського села Гута Пеняцька (тепер Бродівський район, Львівська область) в 1944 році. Крім того, він назвав українських націоналістів "союзниками Гітлера".