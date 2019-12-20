Набув чинності закон про відтермінування введення інституту кримінальних проступків

Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Інститут кримінальних проступків буде введений з 1 липня 2020 року

Закон про відтермінування введення інституту кримінальних проступків у п'ятницю, 20 грудня, набув чинності. Закон вчора був опублікований у виданні "Голос України".

Він набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування.

Так, закон "Про внесення змін до розділу II "Перехідні положення" закону україни "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних злочинів" від 22 листопада 2018 №2617-VІІІ (про відтермінування часу вступу в дію)" передбачає, що інститут кримінальних проступків вводиться з 1 липня 2020 року.

Нагадаємо, 18 грудня проект закону підписав президент Володимир Зеленський.

Так, парламент 3 грудня підтримав за основу і в цілому закон про відтермінування введення інституту кримінальних проступків. За законопроект №2155 проголосували 328 нардепів.

Як повідомляло РБК-Україна, комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував ВР відстрочити введення інституту кримінальних проступків до 1 липня 2020 року. Підкреслювалося, що до цієї дати правоохоронні органи, а саме ГПУ, Нацполиция і Держбюро розслідувань повинні підготуватися до введення цього інституту.

Крім того, у ВР пропонували відкласти вступ в силу закону про кримінальні проступки до 1 січня 2021 року.

Додамо також, закон про кримінальні проступки був опублікований у виданні "Голос України" 24 квітня. У документі було прописано, що він набирає чинності з 1 січня 2020 року.