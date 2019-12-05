Набув чинності закон про скасування річного планування дорожніх робіт

Ілюстративне фото (president.gov.ua)

Документом вводиться середньострокове планування дорожніх робіт

Закон про впровадження середньострокового планування розвитку доріг загального користування у четвер, 5 грудня, набув чинності. Документ був опублікований у парламентській газеті "Голос України" 4 грудня.

Він набув чинності з дня, наступного за днем ​​опублікування.

Закон визначає, що Державна цільова економічна програма розвитку автомобільних доріг загального користування із переліком доріг, на яких заплановані роботи, із зазначенням обсягів фінансування затверджується Кабінетом міністрів.

При цьому складений щорічний перелік об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту доріг загального користування із зазначенням обсягів фінансування затверджується центральним органом виконавчої влади, який формує державну політику у сфері дорожнього господарства.

У той же час переліки об'єктів нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах затверджує Рада міністрів Автономної Республіки Крим, відповідна обласна, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації за погодженням з центральним органом виконавчої влади, реалізують державну політику у сфері дорожнього господарства.

Додамо, в пояснювальній записці до закону підкреслювалося, що головною проблемою дорожньої галузі є наявність системи річного планування дорожніх робіт. Зазначалося, що для реалізації одного будівельного об'єкта, в тому числі в дорожній галузі, в середньому необхідно 1,5 року.

Нагадаємо, раніше закон був опублікований у виданні "Голос України".

Так, президент Володимир Зеленський у вівторок, 3 грудня, підписав цей законопроект.

РБК-Україна писало, що 12 листопада Верховна рада схвалила в другому читанні законопроект №1041 про впровадження середньострокового планування розвитку доріг загального користування. За закон проголосували 368 нардепів.