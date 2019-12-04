Опублікований закон про скасування річного планування дорожніх робіт

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Закон набуде чинності завтра

Опублікований закон про впровадження середньострокового планування розвитку доріг загального користування. Документ опублікований у парламентській газеті "Голос України".

Документ встановлює, що Державна цільова економічна програма розвитку автомобільних доріг загального користування з переліком доріг, на яких заплановані роботи, із зазначенням обсягів фінансування затверджується Кабінетом міністрів.

При цьому складений щорічний перелік об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту доріг загального користування із зазначенням обсягів фінансування затверджується центральним органом виконавчої влади, який формує державну політику в сфері дорожнього господарства.

У той же час переліки об'єктів нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах затверджує Рада міністрів Автономної Республіки Крим, відповідна обласна, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації за погодженням з центральним органом виконавчої влади, реалізують державну політику в сфері дорожнього господарства.

Додамо, у пояснювальній записці до закону підкреслювалося, що головною проблемою дорожньої галузі є наявність системи однорічного планування дорожніх робіт. Зазначалося, що для реалізації одного будівельного об’єкту, зокрема в дорожній галузі, в середньому необхідно 1,5 року.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у вівторок, 3 грудня, підписав цей законопроект.

РБК-Україна писало, що 12 листопада Верховна рада схвалила законопроект №1041 про впровадження середньострокового планування розвитку доріг загального користування. За закон проголосували 368 депутатів.