Набрав чинності закон про скасування адмінстягнення у вигляді штрафних балів

З Кодексу про адміністративні правопорушення виключили відповідну норму
Закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо штрафних балів" у четвер, 14 травня, набрав чинності. Раніше 13 травня документ був опублікований у виданні "Голос України".
Він набрав чинності на наступний день після опублікування.
Документом виключаються з Кодексу України про адміністративні правопорушення норми з приводу дії адміністративного стягнення у вигляді штрафних балів, що накладається на громадян за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі.
Зокрема, з КоАП виключені такі норми:
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський підписав законопроект №2809 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо штрафних балів".
Як писало РБК-Україна, парламент раніше підтримав законопроект №2809, за документ проголосували 302 парламентарії.