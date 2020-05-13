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Опубліковано закон про скасування адмінстягнення у вигляді штрафних балів

Новини » Політика     13.05.2020 - 15:31
Опубліковано закон про скасування адмінстягнення у вигляді штрафних балів
Ілюстративне фото (УНІАН)

З Кодексу про адміністративні правопорушення виключили відповідну норму

Опубліковано закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо штрафних балів". Про це свідчить публікація документа в виданні "Голос України".

Документом вбачається виключити з Кодексу України про адміністративні правопорушення норми з приводу дії адміністративного стягнення у вигляді штрафних балів, що накладається на громадян за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі.

Зокрема, з КоАП виключені такі норми:

  • пункт 21 частини першої статті 24 (види адміністративних стягнень);
  • частину другу статті 27 (штраф), згідно з якою штраф за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, може бути накладено на громадянина після використання ним балів, передбачених статтею 27-1 цього Кодексу;
  • статтю 271 (Штрафні бали)
  • в абзаці другому частини першої та другої статті 122 КУпАП (перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху) виключаються слова "або 50 штрафних балів".

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський підписав законопроект №2809 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо штрафних балів".

Як писало РБК-Україна, парламент раніше підтримав законопроект №2809, за документ проголосували 302 парламентарії.

Теги Новини України штрафЗакон
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