Зеленський підписав закон про забезпечення лікування коронавірусу

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Закон був ухвалений Радою на позачерговому засіданні

Президент України Володимир Зеленський підписав проект закону про забезпечення лікування коронавірусу. Про це йдеться на сайті Верховної ради.

На сайті парламенту написано, що закон "повернутий з підписом президента".

Законом 3268 дозволено застосування незареєстрованих в Україні лікарських засобів, які рекомендовані офіційним органом США, країн - членів Європейського Союзу, Великобританії, Швейцарської Конфедерації, Австралії, Ізраїлю, Канади, Китайської народної республіки, Японії для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19) у відповідній країні, а також зареєстрованих лікарських засобів за показаннями, які не визначені інструкцією для медичного застосування, за умови наявності доведеної ефективності щодо лікування коронавірусної хвороби та/або, якщо ці ліки рекомендовані офіційним органом однієї із зазначених вище країн для лікування COVID-19 у відповідній країні.

Закон передбачає:

можливість використання для лікування особи, у якої лабораторно підтвердили коронавірус, незареєстрованих лікарських засобів ;

; затвердження протоколів клінічних досліджень лікарських засобів, для лікування коронавірусної хвороби COVID-19 та суттєвих поправок до останніх у термін до 5 календарних днів;

лікарських засобів, для лікування коронавірусної хвороби COVID-19 та суттєвих поправок до останніх у термін до 5 календарних днів; прийняття рішень про державну реєстрацію або про відмову у державній реєстрації таких лікарських засобів у строк, що не перевищує 2 робочих дні з дати надходження до МОЗ висновків щодо якості, безпеки та ефективності лікарських засобів;

проведення експертизи матеріалів клінічних випробувань лікарських засобів для лікування COVID-19, та суттєвих поправок до них, у строк до 5 календарних днів;

здійснення МОЗ невідкладного та постійного оновлення протоколів надання медичної допомоги для лікування коронавірусу, лікарських засобів та моніторингу безпеки та ефективності лікарських засобів, для лікування коронавірусної хвороби.

Зазначимо, Рада прийняла це закон, а до цього комітет Верховної ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування рекомендував парламенту прийняти законопроект про забезпечення лікування коронавірусу.