Набув чинності закон про матеріальну відповідальність військових

Законопроект №1225 "Про матеріальну відповідальність військовослужбовців і деяких інших осіб" у четвер, 31 жовтня, набув чинності. У середу документ був опублікований у виданні "Голос України".

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем ​​його опублікування.

Документ, зокрема, визначає підстави та умови притягнення до матеріальної відповідальності військових, військовозобов'язаних та резервістів під час проходження ними зборів, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу, винних у нанесенні прямої дійсної шкоди шляхом знищення, пошкодження, створення нестачі, розкрадання або незаконного використання військового і іншого майна, погіршення або зниження його цінності, здійснення надлишкових виплат при виконанні обов'язків військової служби або службових обов'язків, а також порядок відшкодування такої шкоди.

Дія закону поширюється на військових при виконанні ними обов'язків військової служби, військовозобов'язаних та резервістів під час проходження ними зборів, а також осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів спеціального призначення, Держслужби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, сил цивільного захисту , Державної кримінально-виконавчої служби України, Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, спікер Верховної ради Дмитро Разумков схвалив документ 9 жовтня і передав його на підпис Зеленському. Глава держави підписав цей закон 29 жовтня.

Так, Рада прийняла в другому читанні 3 жовтня 276 голосами. А за основу ВР прийняла документ 20 вересня, за проект тоді проголосували 306 народних депутатів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував парламенту прийняти закон про матеріальну відповідальність військовослужбовців у другому читанні.