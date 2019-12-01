Набув чинності закон про зміни в публічні закупівлі для анбандлінга

Закон "Про внесення змін до закону України" Про державні закупівлі" в зв'язку з відділенням діяльності з транспортування природного газу" вступив в силу сьогодні, 1 грудня. 30 листопада закон був опублікований у виданні "Голос України".

Так, закон в рамках відділення оператора ГТС дозволяє в зобов'язаннях, які виникли на підставі договорів про закупівлі НАК "Нафтогаз Україна", в той же час замінити сторону за умови, якщо новий замовник пройшов сертифікацію. Заміна сторони в таких зобов'язаннях проводиться в порядку, який встановлений нормами Цивільного кодексу.

Крім того, протягом трьох місяців після набуття законом чинності замовник, який буде здійснювати або здійснює транспортування газу, буде мати право укладати договори про закупівлю товарів і послуг з "Нафтогазом" без застосування процедур, які передбачені в законі про державні закупівлі.

Нагадаємо, 28 листопада документ підписав глава держави Володимир Зеленський.

Так, 14 листопада Верховна рада внесла зміни в закон про держзакупівлі для подальшого анбандлінга Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України". Відповідне рішення підтримали 266 парламентаріїв.