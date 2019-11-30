ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Опубліковані зміни в закон про держзакупівлі для анбандлінгу

Новини » Політика     30.11.2019 - 08:00
Опубліковані зміни в закон про держзакупівлі для анбандлінгу
Ілюстративне фото (УНІАН)

Документ опублікований у виданні "Голос України"

Закон "Про внесення змін до закону України "Про державні закупівлі" у зв'язку з відділенням діяльності з транспортування природного газу" опубліковано у виданні "Голос України".

Так, закон у рамках відділення оператора ГТС дозволяє у зобов'язаннях, які виникли на підставі договорів про закупівлі НАК "Нафтогаз Україна", в той же час замінити сторону за умови, якщо новий замовник пройшов сертифікацію. Заміна сторони в таких зобов'язаннях проводиться у порядку, який встановлений нормами Цивільного кодексу.

Крім того, протягом трьох місяців після набуття законом чинності замовник, який буде здійснювати або здійснює транспортування газу, буде мати право укладати договори про закупівлю товарів і послуг з "Нафтогазом" без застосування процедур, які передбачені в законі про державні закупівлі.

Нагадаємо, 28 листопада документ підписав глава держави Володимир Зеленський.

Так, 14 листопада Верховна рада внесла зміни в закон про держзакупівлі для подальшого анбандлінгу Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України". Відповідне рішення підтримали 266 парламентаріїв.

Як писало РБК-Україна, в середині листопада Зеленський підписав закон про відділення діяльності з транспортування природного газу (анбандлінг).

Україна і РФ почали погоджувати договір інтерконекту для транзиту газу Президент підписав зміни в закон про держзакупівлі для анбандлинга
Новини України госзакупкиЗаконАнбандлінг
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся