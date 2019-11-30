Опубліковані зміни в закон про держзакупівлі для анбандлінгу

Ілюстративне фото (УНІАН)

Документ опублікований у виданні "Голос України"

Закон "Про внесення змін до закону України "Про державні закупівлі" у зв'язку з відділенням діяльності з транспортування природного газу" опубліковано у виданні "Голос України".

Так, закон у рамках відділення оператора ГТС дозволяє у зобов'язаннях, які виникли на підставі договорів про закупівлі НАК "Нафтогаз Україна", в той же час замінити сторону за умови, якщо новий замовник пройшов сертифікацію. Заміна сторони в таких зобов'язаннях проводиться у порядку, який встановлений нормами Цивільного кодексу.

Крім того, протягом трьох місяців після набуття законом чинності замовник, який буде здійснювати або здійснює транспортування газу, буде мати право укладати договори про закупівлю товарів і послуг з "Нафтогазом" без застосування процедур, які передбачені в законі про державні закупівлі.

Нагадаємо, 28 листопада документ підписав глава держави Володимир Зеленський.

Так, 14 листопада Верховна рада внесла зміни в закон про держзакупівлі для подальшого анбандлінгу Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України". Відповідне рішення підтримали 266 парламентаріїв.

Як писало РБК-Україна, в середині листопада Зеленський підписав закон про відділення діяльності з транспортування природного газу (анбандлінг).