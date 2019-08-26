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Набув чинності другий пакет санкцій проти РФ через Скрипалів

Новини » Економіка    26.08.2019 - 09:32
Набув чинності другий пакет санкцій проти РФ через Скрипалів
Ілюстративне фото (УНІАН)

Санкції проти Росії посилюють контроль над експортом

Сьогодні, 26 серпня, набув чинності другий пакет санкцій США проти Російської Федерації за отруєння в Британії колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Про це повідомляє DW.

Повідомляється, що санкції стосуються ліцензування експорту товарів і технологій, які контролюються Міністерством торгівлі США в рамках боротьби з поширенням хімічної і біологічної зброї, а також участі американських банків у первинному продажу суверенного боргу не в рублях і надання нерубльових кредитів російському уряду.

Крім того, адміністрація США закликала міжнародні фінансові організації відмовитися від надання та продовження будь-яких кредитів для Росії, а також фінансової і технічної допомоги.

Нагадаємо, на початку серпня президент США Дональд Трамп підписав указ про другий пакет санкцій проти Росії у справі Скрипалів.

Раніше також повідомлялося, що британська поліція вивчає роль президента РФ Володимира Путіна у хімічній атаці у Солсбері.

Колишнього подвійного шпигуна Сергія Скрипаля і його дочка виявили без свідомості на початку березня 2018 року в Солсбері. За версією Лондона, їх отруїли нервово-паралітичним речовиною "Новачок". Обидва постраждалих вижили, а сам інцидент став гучним політичним скандалом.

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