Набув чинності вирок агенту ФСБ, засудженому за вбивство Мамчура

Вчора, 2 квітня, набув законної сили вирок агенту Федеральної служби безпеки Росії Олегу Смородінову, засудженому за вбивство українського військового Івана Мамчура в 2016 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ

Повідомляється, що Смородінов - колишній працівник органів МВС України - також визнаний винним у державній зраді. Контррозвідка СБУ встановила, що він був завербований співробітником ФСБ Росії Максимом Живилом, який доручив йому збір даних про учасників АТО і російсько-грузинського конфлікту в 2008 році.

"Задокументовано, що в липні 2016 Смородінов отримав завдання виїхати в Україну і вбити колишнього військового, працівника Рівненського слідчого ізолятора. При виконанні співробітник ФСБ обіцяв влаштувати його на роботу в поліцію в тимчасово анексованому Криму. 16 вересня того ж року злочинець виконав завдання - вбив майора Івана Мамчура в під'їзді його будинку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вирок Смородінову до 12 років тюремного ув'язнення винесли на початку березня. На суді він визнав свою провину і повідомив, що його завербували в Москві знайомі співробітники ФСБ і ГРУ.