Обвинуваченому у вбивстві Мамчура агенту ФСБ винесли вирок

Фото: Рівненський міський суд (rvm.rv.court.gov.ua)

Російський агент отримав 12 років в'язниці

Рівненський міський суд засудив до 12 років позбавлення волі агента Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії Олега Смородинова, обвинуваченого у вбивстві українського військового Івана Мамчура у 2016 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вирок суду.

Суд встановив, що раніше двічі судимий громадянин України Смородинов в січні-лютому 2016 року був завербований співробітниками ФСБ у Москві. З вересня 2016 року він перебував у Рівному і стежив за екс-учасником АТО Мамчуром. Після відмови військового працювати на російські спецслужби Смородинов застрелив її з пістолета в під'їзді будинку. За злочин кілер отримав близько 5 тис. доларів і 300 тис. рублів.

На суді Смородинов визнав свою провину і повідомив, що його завербували в Москві знайомі співробітники ФСБ і ГРУ, яку обіцяли влаштувати його на роботу до поліції в Криму. Вони дали йому список українських військових, яких він мав би ліквідувати. ФСБ планувала вбивства для залякування учасників АТО.

"Зазначені обставини обумовлені тим, що при проходженні АТО в Україні загинуло багато російських військовослужбовців", - наголошується у вироку суду.

Одним з вербувальників був Максим Живило - ветеран спецназу ФСБ, учасник російсько-чеченської війни. Українець Мамчур був обраний ними як жертва, бо, крім участі в АТО, він у 2008 році як військовий фахівець допомагав Грузії у війні проти Росії.

В результаті суд засудив Смородинова до 12 років в'язниці за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, вбивство Мамчура сталося у 2016 році. Вбивця випустив у українського військового вісім куль.

Раніше ЗМІ писали, що Смородинов сподівається на обмін на одного з десятків українців, які сидять у російських тюрмах, але російська сторона не виявляла інтерес.