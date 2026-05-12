Поступление в военные вузы 2026: как подать документы без ТЦК и какие выплаты у курсантов

Кто может поступить в военный вуз

В военные учебные заведения принимают граждан Украины в возрасте от 17 до 30 лет. Вступать могут как парни, так и девушки.

Обязательным условием является наличие полного общего среднего, профессионального, профессионально-технического, профессионального предвысшего или высшего образования.

Какие преимущества имеют курсанты

В Минобороны отмечают, что курсанты находятся на полном государственном обеспечении.

Обучение в военных вузах является бесплатным, а государство покрывает расходы на:

проживание;

питание;

форму и снаряжение;

медицинское обеспечение.

Также курсанты получают денежное обеспечение. Уже с первого курса выплаты составляют около 10 тысяч гривен в месяц.

Для курсантов IV курса, отличников и тех, кто проходит стажировку, сумма может достигать 22 854 гривен.

После завершения обучения выпускникам присваивают офицерское звание и назначают на должность в соответствии со специальностью.



Преимущества обучения в военном вузе (инфографика: Минобороны)

Как подать документы

Для поступления нужно определиться с военным вузом и специальностью, после чего обратиться в ТЦК и СП по месту учета или проживания.

Кандидаты должны подать заявление о допуске к вступительным испытаниям и конкурсному отбору. В нем указываются:

фамилия, имя и отчество (при наличии);

дата рождения;

почтовый индекс, место жительства, номер телефона и email (при наличии);

название выбранного вуза;

отрасль знаний, код и название выбранной специальности, специализация и образовательная программа;

сведения о наличии (отсутствии) сертификатов НМТ или перечень общеобразовательных предметов, по которым поступающий зарегистрировался для прохождения НМТ;

информация об ознакомлении поступающего с Правилами приема на обучение, перечнем лицензированных специальностей и аккредитованных (неаккредитованных) образовательных программ.

К ней прилагаются:

копии паспорта и РНОКПП;

аттестат или диплом;

военно-учетный документ;

медицинские документы;

справка о несудимости;

фотографии и другие документы.

Подать документы необходимо до 1 июня 2026 года.

Нужно ли проходить ВВК

После проверки документов поступающие проходят:

военно-врачебную комиссию;

профессионально-психологический отбор;

проверку физической подготовки.

Предварительный отбор в ТЦК и СП продолжается до 10 июня, а личные дела кандидатов должны прислать в военные вузы не позднее 20 июня.

Как подать документы без визита в ТЦК

Поступающие могут подавать документы в военные вузы не только через ТЦК и СП. После завершения сроков оформления личных дел кандидаты имеют право обратиться непосредственно в приемную комиссию выбранного учебного заведения с заявлением о допуске к вступительным испытаниям и конкурсному отбору. В таком случае личное дело будут оформлять уже в самом военном вузе.

Отдельный механизм предусмотрен для кандидатов с временно оккупированных территорий, населенных пунктов на линии соприкосновения или административной границы. Они могут подать заявление лично, по почте или по электронной почте. Медицинский осмотр, профессионально-психологический отбор и оформление документов для таких абитуриентов будут проводить непосредственно во время вступительных испытаний.



Как поступить в военный вуз (инфографика: Минобороны)

После регистрации личного дела приемные комиссии должны в течение семи дней принять решение о допуске кандидата к вступительным испытаниям или отказе с указанием причин. О дате и месте проведения экзаменов поступающих уведомляют не позднее чем за неделю до начала испытаний.

Для поступления в военные вузы будут принимать результаты НМТ 2023-2026 годов. В частности, в 2026 году нужно сдать:

украинский язык,

математику,

историю Украины,

один предмет на выбор.

Альтернативой может быть сдача вступительных экзаменов непосредственно в учебном заведении.

Кроме результатов НМТ или вступительных экзаменов, кандидаты обязательно проходят:

психологическое тестирование,

проверку физической подготовки,

окончательный медицинский осмотр ВЛК.

Во время проверки физической подготовки поступающие выполняют упражнения на скорость, силу и выносливость.

Для ребят это, в частности:

бег на 100 метров,

бег на 3 километра,

подтягивание.

Для девушек:

бег на 1 километр;

сгибание и разгибание рук в упоре лежа;

упражнения на пресс.

Если поступающий получает неудовлетворительную оценку, его отчисляют из числа кандидатов.

Когда будет зачисление

Рейтинговые списки будут формировать по конкурсному баллу и льготным категориям.

После рекомендации к зачислению абитуриент должен подать оригиналы документов. Приказы о зачислении планируют выдать до 1 августа 2026 года.

В течение 5 дней вузы должны прислать выписки из приказов в ТЦК и СП. Эти документы являются основанием для снятия с учета призывников и военнообязанных.

Сколько длится обучение

Срок обучения:

для бакалавра и тактического уровня военного образования - 4 года;

для магистра ветеринарного направления - 6 лет.

Также продолжается вступительная кампания в военные колледжи. Там обучение длится 2 года, а выпускники получают звание сержанта или старшины.

Поступить в военные колледжи можно на тех же условиях, как в вузы.