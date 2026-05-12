Общество Образование Деньги Изменения Экология

Поступление в военные вузы 2026: как подать документы без ТЦК и какие выплаты у курсантов

19:30 12.05.2026 Вт
5 мин
Полный перечень требований, экзаменов и нормативов для будущих офицеров
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Выпускники военного ВУЗа (Getty Images)

В Украине продолжается вступительная кампания в высшие военные учебные заведения и военные учебные подразделения высших учебных заведений. Для поступающих это возможность не только получить бесплатное образование, но и получать денежное обеспечение, социальные гарантии и гарантированное трудоустройство после выпуска.

Главное:

  • Кто может поступить: Парни и девушки в возрасте от 17 до 30 лет, имеющие полное среднее или высшее образование.
  • Денежное обеспечение: Курсанты получают ежемесячные выплаты от 10 000 гривен на первом курсе до 22 854 гривен для отличников и выпускных курсов.
  • Государственное обеспечение: Обучение является бесплатным, государство полностью оплачивает проживание, питание, медицинскую помощь и выдает форму.
  • Сроки подачи: Документы в ТЦК и СП необходимо подать до 1 июня 2026 года.
  • Альтернативный путь: Поступающие могут обращаться непосредственно в приемные комиссии вузов без визита в ТЦК.
  • Требования к знаниям: Для поступления нужны результаты НМТ за 2023-2026 годы или сдачи экзаменов непосредственно в заведении.
  • Физическая подготовка: Обязательными являются прохождение ВВК, психологический отбор и сдача нормативов.
  • Будущие перспективы: Выпускники получают офицерские звания и гарантированное место работы.

Кто может поступить в военный вуз

В военные учебные заведения принимают граждан Украины в возрасте от 17 до 30 лет. Вступать могут как парни, так и девушки.

Обязательным условием является наличие полного общего среднего, профессионального, профессионально-технического, профессионального предвысшего или высшего образования.

Какие преимущества имеют курсанты

В Минобороны отмечают, что курсанты находятся на полном государственном обеспечении.

Обучение в военных вузах является бесплатным, а государство покрывает расходы на:

  • проживание;
  • питание;
  • форму и снаряжение;
  • медицинское обеспечение.

Также курсанты получают денежное обеспечение. Уже с первого курса выплаты составляют около 10 тысяч гривен в месяц.

Для курсантов IV курса, отличников и тех, кто проходит стажировку, сумма может достигать 22 854 гривен.

После завершения обучения выпускникам присваивают офицерское звание и назначают на должность в соответствии со специальностью.


Преимущества обучения в военном вузе (инфографика: Минобороны)

Как подать документы

Для поступления нужно определиться с военным вузом и специальностью, после чего обратиться в ТЦК и СП по месту учета или проживания.

Кандидаты должны подать заявление о допуске к вступительным испытаниям и конкурсному отбору. В нем указываются:

  • фамилия, имя и отчество (при наличии);
  • дата рождения;
  • почтовый индекс, место жительства, номер телефона и email (при наличии);
  • название выбранного вуза;
  • отрасль знаний, код и название выбранной специальности, специализация и образовательная программа;
  • сведения о наличии (отсутствии) сертификатов НМТ или перечень общеобразовательных предметов, по которым поступающий зарегистрировался для прохождения НМТ;
  • информация об ознакомлении поступающего с Правилами приема на обучение, перечнем лицензированных специальностей и аккредитованных (неаккредитованных) образовательных программ.

К ней прилагаются:

  • копии паспорта и РНОКПП;
  • аттестат или диплом;
  • военно-учетный документ;
  • медицинские документы;
  • справка о несудимости;
  • фотографии и другие документы.

Подать документы необходимо до 1 июня 2026 года.

Нужно ли проходить ВВК

После проверки документов поступающие проходят:

  • военно-врачебную комиссию;
  • профессионально-психологический отбор;
  • проверку физической подготовки.

Предварительный отбор в ТЦК и СП продолжается до 10 июня, а личные дела кандидатов должны прислать в военные вузы не позднее 20 июня.

Как подать документы без визита в ТЦК

Поступающие могут подавать документы в военные вузы не только через ТЦК и СП. После завершения сроков оформления личных дел кандидаты имеют право обратиться непосредственно в приемную комиссию выбранного учебного заведения с заявлением о допуске к вступительным испытаниям и конкурсному отбору. В таком случае личное дело будут оформлять уже в самом военном вузе.

Отдельный механизм предусмотрен для кандидатов с временно оккупированных территорий, населенных пунктов на линии соприкосновения или административной границы. Они могут подать заявление лично, по почте или по электронной почте. Медицинский осмотр, профессионально-психологический отбор и оформление документов для таких абитуриентов будут проводить непосредственно во время вступительных испытаний.


Как поступить в военный вуз (инфографика: Минобороны)

После регистрации личного дела приемные комиссии должны в течение семи дней принять решение о допуске кандидата к вступительным испытаниям или отказе с указанием причин. О дате и месте проведения экзаменов поступающих уведомляют не позднее чем за неделю до начала испытаний.

Для поступления в военные вузы будут принимать результаты НМТ 2023-2026 годов. В частности, в 2026 году нужно сдать:

  • украинский язык,
  • математику,
  • историю Украины,
  • один предмет на выбор.

Альтернативой может быть сдача вступительных экзаменов непосредственно в учебном заведении.

Кроме результатов НМТ или вступительных экзаменов, кандидаты обязательно проходят:

  • психологическое тестирование,
  • проверку физической подготовки,
  • окончательный медицинский осмотр ВЛК.

Во время проверки физической подготовки поступающие выполняют упражнения на скорость, силу и выносливость.

Для ребят это, в частности:

  • бег на 100 метров,
  • бег на 3 километра,
  • подтягивание.

Для девушек:

  • бег на 1 километр;
  • сгибание и разгибание рук в упоре лежа;
  • упражнения на пресс.

Если поступающий получает неудовлетворительную оценку, его отчисляют из числа кандидатов.

Когда будет зачисление

Рейтинговые списки будут формировать по конкурсному баллу и льготным категориям.

После рекомендации к зачислению абитуриент должен подать оригиналы документов. Приказы о зачислении планируют выдать до 1 августа 2026 года.

В течение 5 дней вузы должны прислать выписки из приказов в ТЦК и СП. Эти документы являются основанием для снятия с учета призывников и военнообязанных.

Сколько длится обучение

Срок обучения:

  • для бакалавра и тактического уровня военного образования - 4 года;
  • для магистра ветеринарного направления - 6 лет.

Также продолжается вступительная кампания в военные колледжи. Там обучение длится 2 года, а выпускники получают звание сержанта или старшины.

Поступить в военные колледжи можно на тех же условиях, как в вузы.

Ранее РБК-Украина писало о введении в Украине новой обязательной дисциплины "Основы национального сопротивления" для студентов вузов и колледжей. Она заменит старую систему военной подготовки и будет направлена на практические навыки.

Также мы рассказывали, как "Киево-Могилянская академия" адаптирует обучение к условиям войны и развивает программу "Основы национального сопротивления". В университете еще до принятия закона запустили пилотный военный тренинг для студентов по такмеду, обращению с оружием и психологической подготовке.

