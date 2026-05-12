Поступление в военные вузы 2026: как подать документы без ТЦК и какие выплаты у курсантов

В Украине продолжается вступительная кампания в высшие военные учебные заведения и военные учебные подразделения высших учебных заведений. Для поступающих это возможность не только получить бесплатное образование, но и получать денежное обеспечение, социальные гарантии и гарантированное трудоустройство после выпуска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Главное:
В военные учебные заведения принимают граждан Украины в возрасте от 17 до 30 лет. Вступать могут как парни, так и девушки.
Обязательным условием является наличие полного общего среднего, профессионального, профессионально-технического, профессионального предвысшего или высшего образования.
В Минобороны отмечают, что курсанты находятся на полном государственном обеспечении.
Обучение в военных вузах является бесплатным, а государство покрывает расходы на:
Также курсанты получают денежное обеспечение. Уже с первого курса выплаты составляют около 10 тысяч гривен в месяц.
Для курсантов IV курса, отличников и тех, кто проходит стажировку, сумма может достигать 22 854 гривен.
После завершения обучения выпускникам присваивают офицерское звание и назначают на должность в соответствии со специальностью.
Преимущества обучения в военном вузе
Для поступления нужно определиться с военным вузом и специальностью, после чего обратиться в ТЦК и СП по месту учета или проживания.
Кандидаты должны подать заявление о допуске к вступительным испытаниям и конкурсному отбору. В нем указываются:
К ней прилагаются:
Подать документы необходимо до 1 июня 2026 года.
После проверки документов поступающие проходят:
Предварительный отбор в ТЦК и СП продолжается до 10 июня, а личные дела кандидатов должны прислать в военные вузы не позднее 20 июня.
Поступающие могут подавать документы в военные вузы не только через ТЦК и СП. После завершения сроков оформления личных дел кандидаты имеют право обратиться непосредственно в приемную комиссию выбранного учебного заведения с заявлением о допуске к вступительным испытаниям и конкурсному отбору. В таком случае личное дело будут оформлять уже в самом военном вузе.
Отдельный механизм предусмотрен для кандидатов с временно оккупированных территорий, населенных пунктов на линии соприкосновения или административной границы. Они могут подать заявление лично, по почте или по электронной почте. Медицинский осмотр, профессионально-психологический отбор и оформление документов для таких абитуриентов будут проводить непосредственно во время вступительных испытаний.
Как поступить в военный вуз
После регистрации личного дела приемные комиссии должны в течение семи дней принять решение о допуске кандидата к вступительным испытаниям или отказе с указанием причин. О дате и месте проведения экзаменов поступающих уведомляют не позднее чем за неделю до начала испытаний.
Для поступления в военные вузы будут принимать результаты НМТ 2023-2026 годов. В частности, в 2026 году нужно сдать:
Альтернативой может быть сдача вступительных экзаменов непосредственно в учебном заведении.
Кроме результатов НМТ или вступительных экзаменов, кандидаты обязательно проходят:
Во время проверки физической подготовки поступающие выполняют упражнения на скорость, силу и выносливость.
Для ребят это, в частности:
Для девушек:
Если поступающий получает неудовлетворительную оценку, его отчисляют из числа кандидатов.
Рейтинговые списки будут формировать по конкурсному баллу и льготным категориям.
После рекомендации к зачислению абитуриент должен подать оригиналы документов. Приказы о зачислении планируют выдать до 1 августа 2026 года.
В течение 5 дней вузы должны прислать выписки из приказов в ТЦК и СП. Эти документы являются основанием для снятия с учета призывников и военнообязанных.
Срок обучения:
Также продолжается вступительная кампания в военные колледжи. Там обучение длится 2 года, а выпускники получают звание сержанта или старшины.
Поступить в военные колледжи можно на тех же условиях, как в вузы.
