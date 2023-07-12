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Вступление Украины в НАТО сейчас "будет означать войну с Россией", - Салливан

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Украина, Среда 12 июля 2023 15:27
Вступление Украины в НАТО сейчас "будет означать войну с Россией", - Салливан Фото: советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Вступление Украины в НАТО сейчас "будет означать войну с Россией". В Белом доме поддерживают осторожность альянса.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Салливан сказал, что президент США Джо Байден будет "прямодушен" с президентом Украины Владимиром Зеленским, с которым он должен встретиться сегодня.

Салливан добавил, что Байден представит Зеленскому обоснование решения НАТО о членстве Украины.

Саммит НАТО

Саммит НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля. Во время встречи страны-члены согласовали совместное коммюнике, в частности, относительно видения пути Украины в Альянс.

Вопреки ожиданиям Украина не получила прямого приглашения в НАТО от союзников. Как пояснил генсек НАТО Йенс Столтенберг Украина получит приглашение тогда, когда "согласятся все союзники и будут выполнены условия". Однако не было объяснений и уточнений того, какие условия должны быть выполнены.

Заявления Зеленского

Перед саммитом НАТО президент Владимир Зеленский з раскритиковал Альянс за нерешительность в отношении Украины. Он заявил, что "беспрецедентно и абсурдно", когда нет никаких временных рамок и для приглашения, и для членства Украины.

Сегодня Зеленский сообщил, что понимает: Украина не сможет стать членом Североатлантического союза до тех пор, пока на ее территории продолжается войны с Россией.

Кроме того, он сообщил, что не будет убеждать американского президента Джо Байдена о важности вступления Украины в НАТО.

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