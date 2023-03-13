Вступление Украины в ЕС и НАТО не благотворительность, а прагматичный интерес для Европы, - Кулеба

Членство Украины в ЕС и НАТО не должно рассматриваться как благотворительность или откуп, поскольку это представляет интерес и для самой Европы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы на саммите Украина-Оксфорд 2023 "Европейские горизонты для Украины"

"Членство Украины в ЕС и НАТО не следует воспринимать как благотворительность или откуп. Оно представляет прагматичный интерес для самого европейского сообщества. Членство Украины в ЕС и НАТО станет гарантией долгосрочного мира и стабильности", - заявил Кулеба.

По словам министра, неопределенность относительно членства Украины очень опрометчива. "Удержание на периферии" лишь будет побуждать дальнейшую российскую агрессию, не являющуюся в интересах Европы.



"Не надо оглядываться на то, что скажут в Москве. С Путиным (Владимир Путин, российский диктатор, - ред.) все кончено. Он выложил все свои карты на стол. Он банкрот. Но Украина должна победить, чтобы он не получил вознаграждение за все совершенное. Мы обязательно получим ее при прочной и своевременной поддержке партнеров", - добавил министр.