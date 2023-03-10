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Ускорит переговоры с ЕС. Стефанишина объяснила важность самоаудита Украины

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Украина, Пятница 10 марта 2023 18:40
Ускорит переговоры с ЕС. Стефанишина объяснила важность самоаудита Украины Фото: вице-премьер-министр по евроинтеграции Ольга Стефанишина (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Украина должна провести анализ всех процедур и процессов в государстве, чтобы не терять время на переговорах с ЕС.

Об этом во время телемарафона заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает РБК-Украина.

"Селф-скрининг нашего законодательства - это все, чем мы дышим, все процедуры и процессы в государстве, мы должны их все оценить на соответствие европейским стандартам", - сообщила Стефанишина.

По ее словам, этот самоанализ включает в себя соблюдение почти 30 тысяч различных правил и стандартов ЕС.

"Мы уже этот процесс начали. Несколько месяцев нам нужно для того, чтобы эту масштабную задачу выполнить. Эта задача заложит основу для формирования переговорной позиции и позволит сократить время переговоров, чтобы мы потом не тратили время на анализ", - подчеркнула она.

Напомним, ранее Стефанишина сообщила, что Украина как можно скорее стремится начать переговорный процесс по вступлению в ЕС.

Ранее мы писали, что премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине будет проведен аудит законодательства на соответствие европейским стандартам.

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