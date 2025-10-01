Вступление Украины в ЕС: в Еврокомиссии уверены, что компромисс с Венгрией будет найден

В Еврокомиссии оптимистично настроены относительно открытия всех переговорных кластеров для вступления Украины в ЕС уже в этом году и уверены, что компромисс с Венгрией будет найден.
Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
Кос подчеркнула, что Украина выполнила свои обязательства, как и Молдова, а принцип заслуг означает необходимость скорейшего открытия первого кластера.
По ее словам, окончательное слово принадлежит государствам-членам ЕС, однако позиция Еврокомиссии остается неизменной.
Она напомнила, что именно Венгрия когда-то согласилась предоставить Украине статус кандидата. "Именно так мы все это и начали, и я уверена, что мы очень скоро найдем решение для продолжения работы", - подчеркнула еврокомиссар.
Кос также заявила об оптимизме в вопросе дальнейшего движения переговорного процесса.
"Я все еще оптимистично настроена, что мы сможем открыть все кластеры уже в этом году, и что мы найдем решение с Венгрией. Особенно сейчас, когда я в понедельник посетила Закарпатье, где я хотела увидеть, как живут меньшинства, в частности венгерское, и я сейчас уверена, что многие их права соблюдаются. Я встретилась с двумя представителями венгерского меньшинства. И никто не жаловался. Поэтому это будет частью моего послания, когда я вернусь в Брюссель", - сказала она.
Ранее Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Косу заявила, что Украина завершила скрининг законодательства для следующего шага в процессе вступления в ЕС.
"Все кластеры были проверены в рекордные сроки. Украина выполнила условия. Украина готова к следующему шагу. Теперь решение за государствами-членами", - сказала Кос.
В то же время Венгрия использует право вето как государства-члена ЕС, чтобы блокировать начало переговоров Украины по отдельным кластерам.
Основная причина - претензии Будапешта по защите прав венгерского меньшинства в Закарпатье и требование соблюдения определенных внутренних норм Украины.
Из-за позиции Венгрии ЕС пока не может официально открыть первые переговорные кластеры для Украины, хотя Брюссель признает, что Украина выполнила все необходимые обязательства, а принцип заслуг позволяет движение вперед.
По информации Financial Times, Евросоюз обсуждает временный обход венгерского вето на переговорах о вступлении.
А Politico пишет, что новый план предусматривает открытие переговоров квалифицированным большинством стран-членов.