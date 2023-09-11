Вступление Швеции в НАТО и покупку Турцией F-16 нужно рассматривать отдельно, - Эрдоган

Белый дом связывает продажу истребителей F-16 с ратификацией Турцией заявки Швеции на членство в НАТО, но эти процессы нужно рассматривать отдельно.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Выступая на пресс-конференции после саммита G20 в Нью-Дели, Эрдоган заявил, что у него была "отстраненная" встреча с президентом США Джо Байденом, на которой они обсудили передачу F-16 Турции.

По мнению Эрдогана, Байден связал поставку F-16 с действиями Турции по ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО.

"Такой подход нас серьезно расстраивает", — сказал турецкий лидер.

Турция в октябре 2021 года отправила США запрос на покупку самолетов F-16 и 80 комплектов для модернизации существующих самолетов на сумму в 20 млрд долларов.

После нескольких месяцев дискуссий Эрдоган на июльском саммите НАТО согласился направить заявку Швеции на вступление в турецкий парламент для ратификации.

Днем позже советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США приступят к передаче F-16 Турции после консультаций с Конгрессом. Однако сроки сделки по F-16 остаются неясными.

Вступление Швеции в НАТО

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в прошлом году, отказавшись от своей политики военного нейтралитета после вторжения России в Украину. Заявки на членство Швеции должны быть одобрены всеми членами НАТО, но Турция и Венгрия ее еще этого не сделали.

В свою очередь, Россия неоднократно угрожала ответить на членство Финляндии и Швеции в НАТО. В декабре прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия планирует усилить свои вооруженные силы вблизи финской границы. В прошлом месяце он повторил свои слова об этом.