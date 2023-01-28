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Вступление в НАТО под угрозой? Швеция потвердила приостановку переговоров с Турцией

Фото: Тобиас Биллстрем, глава МИД Швеции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Трехсторонние переговоры по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО с Турцией были приостановлены на фоне сожжения Корана в Стокгольме.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии Expressen заявил глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем.

"События последних недель временно приостановили этот процесс (переговоры Турции, Швеции и Финляндии - ред.), но, конечно же, мы по-прежнему считаем, что без выполненного меморандума мы не выполним свою часть работы, и поэтому правительство сейчас также прилагает время и усилия для продвижения этого процесса", - отметил министр.

По словам Билльстрема, его страна сейчас близка к выполнению всех пунктов меморандума по членству в НАТО, который был заключен между Финляндией, Турцией и Швецией.

"Конечно, последние события (сожжение Корана - ред.) не способствовали этому, но в конечном итоге именно меморандум и взятые нами обязательства должны быть руководящим принципом", - подчеркнул он.

При этом пресс-секретарь главы МИД Анна Эрхардт отметила, что сам процесс вступления Швеции в НАТО не приостановлен.

"Процесс вступления в НАТО не остановился. Правительство продолжает выполнять меморандум между Швецией, Финляндией и Турцией. Но Турция сама решает, когда ратифицировать соглашение", - добавила она.

Напомним, ранее в Стокгольме курды сожгли Коран напротив посольства Турции. После этого турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит ожидать поддержки ее заявки на членство в НАТО.

Позже глава МИД Финляндии Пекка Хаависто допустил, что его страна вместе со Швецией могут стать членами Альянса уже в июле.

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НАТОШвецияТурцияФинляндия