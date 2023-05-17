Вступление в НАТО. Может ли война помешать приглашению Украины в Альянс

Украина сможет присоединиться к НАТО после победы в войне. Однако сейчас Украина хочет получить от Альянса приглашение на вступление.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Курс на Вильнюс. Что Украина хочет получить на саммите НАТО и чего ждать от Альянса".
Глава постоянной украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев в комментарии РБК-Украина отметил, что наша страна ожидает от Альянса четкого решения по приглашению на поступление.
"Это необходимо для того, чтобы по завершении войны не возвращаться к политическим вопросам и сразу перейти в практическую, техническую плоскость", - объяснил он.
При этом спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко подчеркнул, что процесс присоединения Украины к НАТО видят в контексте поддержки союзниками заявки на членство, официально поданной в сентябре 2022 года, политического решения пригласить присоединиться к Альянсу, а также начала переговоров о присоединении, которые должны завершиться подписанием соответствующих протоколов и их последующей ратификацией.
"Все эти решения в руках у наших союзников. Привязки к датам нет. Однако как любят повторять наши партнеры: политика - это о правильном выборе времени. Мы убеждены, что время действовать настало. Надеемся, что на саммите лидеры государств продемонстрируют политическую волю и решительность и определят путь к вступлению Украины в НАТО", - сказал он.
По словам Николенко, пока речь не идет о срочном вступлении Украины в НАТО, поскольку власти понимают, что этого не будет до победы. Однако война не является препятствием для принятия политических решений.
"Присоединение - это процесс и мы поощряем союзников начать этот процесс в Вильнюсе. Еще раз повторяем, что война не является препятствием для того, чтобы начать процесс", - добавил спикер МИД.
Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны-члены НАТО согласны с тем, что Украина станет членом Альянса, но сейчас следует обеспечить ее победу.
При этом глава МИД Дмитрий Кулеба призвал Альянс дать Украине четкий "график вступления". Он ожидает, что это произойдет на саммите НАТО в Вильнюсе.
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