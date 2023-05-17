Вступление в НАТО. Может ли война помешать приглашению Украины в Альянс

Глава постоянной украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев в комментарии РБК-Украина отметил, что наша страна ожидает от Альянса четкого решения по приглашению на поступление.

"Это необходимо для того, чтобы по завершении войны не возвращаться к политическим вопросам и сразу перейти в практическую, техническую плоскость", - объяснил он.

При этом спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко подчеркнул, что процесс присоединения Украины к НАТО видят в контексте поддержки союзниками заявки на членство, официально поданной в сентябре 2022 года, политического решения пригласить присоединиться к Альянсу, а также начала переговоров о присоединении, которые должны завершиться подписанием соответствующих протоколов и их последующей ратификацией.

"Все эти решения в руках у наших союзников. Привязки к датам нет. Однако как любят повторять наши партнеры: политика - это о правильном выборе времени. Мы убеждены, что время действовать настало. Надеемся, что на саммите лидеры государств продемонстрируют политическую волю и решительность и определят путь к вступлению Украины в НАТО", - сказал он.

По словам Николенко, пока речь не идет о срочном вступлении Украины в НАТО, поскольку власти понимают, что этого не будет до победы. Однако война не является препятствием для принятия политических решений.

"Присоединение - это процесс и мы поощряем союзников начать этот процесс в Вильнюсе. Еще раз повторяем, что война не является препятствием для того, чтобы начать процесс", - добавил спикер МИД.