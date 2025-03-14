Украина профинансирует обучение детей военных: принят новый проект

Кабмин согласовал экспериментальный проект госпомощи на обучение детей защитников Украины. Финансирование будет предоставляться в 2024-2026 годах за счет госбюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Кабинет Министров Украины принял решение о запуске экспериментального проекта, который предусматривает предоставление государственной помощи на обучение детям защитников Украины. Инициатором этого проекта выступило Министерство по делам ветеранов.

Помощь будет предоставляться в течение полутора лет - в 2024/25 и 2025/26 учебных годах. Это одноразовая целевая финансовая поддержка из государственного бюджета, которая не требует возврата.

Получить помощь смогут граждане Украины, которые учатся в учреждениях профессионального предвысшего и высшего образования всех форм собственности. Важно, что финансирование будет доступно независимо от предварительно полученного уровня образования, если обучение оплачивается за счет физических лиц.

"Предусмотрено, что государственная помощь на обучение детям некоторых категорий лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, - это одноразовая целевая безвозвратная финансовая помощь за счет средств государственного бюджета", - отметил Мельничук.