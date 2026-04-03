Поступление-2026: для каких специальностей нужен самый высокий балл и кому снизили порог

Главное: Общий порог: Для большинства специальностей конкурсный балл для поступления на бюджет должен быть не менее 130.

Для большинства специальностей конкурсный балл для поступления на бюджет должен быть не менее 130. Элитные направления: Самый высокий порог в 150 баллов установлен для будущих юристов, медиков и дипломатов.

Самый высокий порог в 150 баллов установлен для будущих юристов, медиков и дипломатов. Изменение для фармации: Порог для этой специальности теперь составляет 140 баллов, что ниже, чем для общей медицины.

Порог для этой специальности теперь составляет 140 баллов, что ниже, чем для общей медицины. Льготные условия: Для специальностей, имеющих особую поддержку государства, порог при переводе на бюджет составляет 120 баллов.

Для специальностей, имеющих особую поддержку государства, порог при переводе на бюджет составляет 120 баллов. Минимальный зачет: Чтобы получить оценку по НМТ, абитуриент должен набрать не менее 15% (для украинского языка и истории Украины - 15%+1) от общего количества тестовых баллов.

Кому нужно 150 баллов для поступления

Самые высокие требования к знаниям абитуриентов выдвигаются на специальностях, имеющих высокую социальную ответственность. В частности, конкурсный балл не ниже 150 необходим для поступления на такие направления:

"Право" и "Международное право";

"Публичное управление и администрирование";

"Международные отношения" и "Международные экономические отношения";

"Стоматология", "Медицина", "Педиатрия" и "Медицинская психология".

Особенности для фармации

В этом году для специальности "Фармация, промышленная фармация" установлен проходной порог на уровне 140 баллов. Это несколько меньше стандартного "медицинского" порога, но выше общегосударственного минимума.

Поддержке уязвимых категорий

Для детей погибших защитников Украины предусмотрены особые условия поступления. Также поступающие на дефицитные специальности смогут рассчитывать на перевод на вакантные бюджетные места с баллом от 120.

Какой минимальный порог

Чтобы иметь право подавать документы на поступление в ВУЗ, абитуриенту нужно набрать не менее 100 баллов на НМТ. Это равно 15% от общего количества заданий (для украинского языка и истории Украины - 15%+1).

Для поступления на бюджет для большинства специальностей нужно 130 баллов (кроме упомянутых исключений: детей погибших защитников и для дефицитных специальностей).

Добавим, что при поступлении на творческие специальности ключевым является творческий конкурс. В этом году его весовой кофициент подняли с 0,6 до 0,7.