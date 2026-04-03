Поступление-2026: для каких специальностей нужен самый высокий балл и кому снизили порог

МОН установило минимальные проходные баллы для поступления в учреждения высшего образования в 2026 году. Для ряда популярных направлений требования остаются высокими, тогда как для фармации определен отдельный порог.
Об этом заявили представители МОН во время брифинга, сообщает корреспондент РБК-Украина.
Главное:
Самые высокие требования к знаниям абитуриентов выдвигаются на специальностях, имеющих высокую социальную ответственность. В частности, конкурсный балл не ниже 150 необходим для поступления на такие направления:
В этом году для специальности "Фармация, промышленная фармация" установлен проходной порог на уровне 140 баллов. Это несколько меньше стандартного "медицинского" порога, но выше общегосударственного минимума.
Для детей погибших защитников Украины предусмотрены особые условия поступления. Также поступающие на дефицитные специальности смогут рассчитывать на перевод на вакантные бюджетные места с баллом от 120.
Чтобы иметь право подавать документы на поступление в ВУЗ, абитуриенту нужно набрать не менее 100 баллов на НМТ. Это равно 15% от общего количества заданий (для украинского языка и истории Украины - 15%+1).
Для поступления на бюджет для большинства специальностей нужно 130 баллов (кроме упомянутых исключений: детей погибших защитников и для дефицитных специальностей).
Добавим, что при поступлении на творческие специальности ключевым является творческий конкурс. В этом году его весовой кофициент подняли с 0,6 до 0,7.
