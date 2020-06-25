Для зустрічі Зеленського та Орбана треба виконати дві умови, - Кулеба

Для зустрічі лідерів України та Угорщини - Володимира Зеленського та Віктора Орбана - треба виконати дві умови. Мова йде про засідання комісії з питань національних меншин та робочої групи щодо освіти.

Про це на брифінгу в Києві заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Міністр зазначив, що сьогоднішнє засідання українсько-угорської комісії є одним з елементів підготовки до зустрічі Зеленського та Орбана, яка поки планується на липень. Далі має відбутися засідання двосторонньої комісії з питань національних меншин.

"Я гарантував, що ми цю зустріч проведемо і наші співголови проведуть ретельний огляд ситуації з захистом прав національних меншин і підготують можливі рішення", - зазначив Кулеба.

Він додав, що також має пройти засідання робочої групи з питань освіти.

Зазначимо, переведення угорських шкіл на українську мову призвело до міжнародного скандалу і блокування засідань Україна-НАТО з боку Угорщини; саме вирішення цих питань Будапешт називає умовою подальших контактів Києва з Альянсом на рівні міністерств.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що планує вирішити мовний конфлікт з Угорщиною, підписавши меморандум з прем'єром Віктором Орбаном.