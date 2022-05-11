Зустрічі щодо допомоги Україні на базі Рамштайн можуть стати регулярними, - Пентагон

Наприкінці травня на базі Рамштайн у Німеччині мають відбутися другі переговори країн-союзниць щодо військової допомоги Україні. Передбачається, що надалі зустрічі можуть стати регулярними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг спікера Пентагону Джона Кірбі.

"Цього місяця відбудеться ще одна зустріч глав оборонних відомств, що вперше відбулася в Німеччині на базі Рамштайн. Але цього разу, швидше за все, вона буде в онлайн-форматі", - заявив Кірбі.

"Я не сумніваюся, що Ллойд Остін і міністр оборони Великобританії Бен Воллес матимуть можливість поговорити про те, як виглядає Порядок денний для цієї вже другої консультативної зустрічі", - зазначив спікер Пентагону.

Він також зазначив, що міністр Остін хоче збиратися щомісяця. Тому, швидше за все, зустрічі будуть переважно віртуальними, але це питання ще остаточно не вирішене.