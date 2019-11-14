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РФ погодилася з "формулою Штайнмаєра", незважаючи на невідповідність мінським угодам, - Путін

Новини » Політика     14.11.2019 - 22:03
РФ погодилася з "формулою Штайнмаєра", незважаючи на невідповідність мінським угодам, - Путін
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

За словами Путіна, в "формулі Штайнмайера" немає нічого змістовного

Російська Федерація погодилася з "формулою Штайнмаєра" незважаючи на невідповідність мінським угодам. Про це заявив російський президент Володимир Путін під час брифінгу на саміті БРІКС, передає РБК-Україна.

За його словами у "формулі Штайнмаєра" немає нічого змістовного.

"У "формулі Штайнмаєра" немає нічого змістовного, в деякій мірі вона суперечить мінським угодам, але РФ з нею погодилася", - говорить Путін.

Нагадаємо, що Путін заявив, що про зустріч з президентом Володимиром Зеленським до саміту в нормандському форматі мови не йде. За його словами, Україна не повинна "шукати щастя не за океаном, а домовлятися зі своїми сусідами".

Як повідомляло РБК-Україна, Російська Федерація готова знизити ціну на газ для України за умови прямих поставок. Як повідомив російський президент, за умови прямих поставок ціна на газ для України може бути знижена на 25 відсотків.

Раніше повідомлялося, що у Путіна виключають двосторонню зустріч з Зеленським. За словами прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, говорити про можливість зустрічі Путіна з Зеленським рано, оскільки зараз акцент робиться на підготовці до саміту "нормандської четвірки".

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