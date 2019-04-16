Зустріч українського та російського омбудсменів знову не відбулася

Український омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що у РФ знову не відбулася її зустріч із уповноваженим з прав людини РФ Тетяною Москальковою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Денісової.

За словами Денісової, зустріч не відбулася, бо Москалькова перебуває із візитом у Нью-Йорку.

"Тому сьогодні Посольство України в РФ направило ноту до російського МЗС щодо сприяння в організації моєї зустрічі з Тетяною Москальковою та визначення строків такого візиту", - написала український омбудсмен.

Вона заявила, що для зустрічі готова ще раз приїхати до Москви для обговорення дотримання норм міжнародного гуманітарного права щодо українських військовополонених моряків, а також можливості обміну.

"Сподіваюсь, що така дата буде офіційно визначена і ми все ж зустрінемось", - резюмувала Денісова.

Раніше повідомлялося, що український омбудсмен Людмила Денісова відправилась до Російської Федерації на суд щодо захоплених українських моряків.

Нагадаємо, 21 лютого Денісова і Москалькова провели бесіду в коридорі будівлі Парламенту Греції через відмову омбудсмена РФ провести офіційну зустріч. Зокрема, під час розмови Москалькова заявила, що не бачила звернення українського омбудсмена Людмили Денісової щодо стану здоров'я українського політв'язня Павла Гриба.