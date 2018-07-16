Зустріч Трампа та Путіна розпочалася у Гельсінкі з запізненням майже на годину

Зустріч Трампа та Путіна була запланована на 13:20

Зустріч президента США Дональда Трампа та президента Російської Федерації Володимира Путіна розпочалася у Гельсінкі з запізненням майже на годину, передає кореспондент РБК-Україна.

В Хельсинки началась встреча Путина и Трампа pic.twitter.com/DNajJS0HSN — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 16, 2018

Відзначимо, спочатку зустріч Трампа і Путіна була запланована на 13:20, але через запізнення президентів початок зустрічі затягнувся майже на годину.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на думку Трампа, зустріч з Путіним має пройти добре.

Раніше на саміті НАТО в Брюсселі (11-12 липня) президент України Петро Порошенко заявляв, що не очікує "сюрпризів" від зустрічі Трампа і Путіна. Крім того, глава держави заявляв, що президенти США і РФ будуть обговорювати ситуацію в Україні і питання звільнення заручників.

Крім того, про намір обговорити України з Путіним заявляв і сам Трамп.

Відзначимо, згідно з розкладом, Трамп і Путін проведуть зустріч тет-а-тет, після чого відбудеться їх зустріч з пресою.