Зустріч Тимошенко і Лагард дає позитивний сигнал щодо ціни на газ, - нардеп

Тимошенко та Лагард провели зустріч в Мюнхені

Международный валютный фонд готов обсуждать новые условия сотрудничества с Украиной, которые предусматривали снижение цены на газ для населения. Об этом в эфире канала "Наш" заявил народный депутат от "Батькивщины" Алексей Рябчин, комментируя Мюнхенскую встречу Юлии Тимошенко и Кристин Лагард, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

"То, что эта встреча состоялась, - является очень мощным сигналом, что МВФ готов вести переговоры о снижении цены на газ, и другие условия траншей", - сказал он.

По словам политика, сотрудничество с МВФ является "лучшим маркером для инвесторов со всего мира".

Как отмечается, команда Тимошенко всегда декларировала готовность продолжать сотрудничество с Фондом, однако на условиях, которые будут учитывать реальное состояние экономики и уровень доходов людей.

"То, что сейчас людей загнали в бедность и обнищание, что у нас не развивается экономика, мне кажется, МВФ также понимает и не хочет, чтобы Украина была их историей неуспеха", - отметил Алексей Рябчин.

Он напомнил, что перед встречей с Кристин Лагард, во время Украинского ланча в Мюнхене, Тимошенко заявила, что начинает как кандидат в президенты переговоры с МВФ о новых условиях кредитования.

Как отмечается, Тимошенко выразила уверенность, что ей удастся убедить Фонд в целесообразности снижения тарифов для населения как минимум вдвое, которое новая власть планирует осуществить сразу после инаугурации.