Зустріч Зеленського з Путіним необхідна, щоб піти від "Мінська", - Арахамія

Зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Володимиром Путіним в рамках "нормандського саміту" необхідна, щоб піти від мінських домовленостей. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв'ю виданню "Liga".

Арахамія зазначив, що потрібно перейти в інший формат переговорів.

"Щоб піти від мінських домовленостей (необхідна зустріч з Путіним, - ред.), тому що вони спочатку були кабальними умовами, які змусили нас підписати під час Іловайська та Дебальцевого. Для того, щоб з них вийти, потрібно перейти в інший формат", - вважає він.

Голова фракції "Слуга народу" прокоментував, що буде без мінських угод.

"Інший порядок переговорів із залученням більшого числа партнерів, з більш сильною позицією України. Ми дискутуємо з різного роду стейкхолдерами всередині України", - додав він.

Нагадаємо, що колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв запропонував організувати зустріч Путіна з Зеленським в його країні.

За словами Назарбаєва Зеленський погодився. Однак, у Кремлі заявили, що зустріч двох президентів без її ретельної підготовки не принесла би велику користь.

Крім того, у Путіна заявили, що помічники голів "нормандської четвірки" займаються підготовкою можливих рішень зустрічі. Дата можливого саміту в "нормандському форматі" не визначена.