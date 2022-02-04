Зустріч Путіна і Зеленського в Туреччині. Ердоган домовився, вирішують з датою

Він розповів, про що домовився із Путіним.

"Був позитивний відгук на наше запрошення відвідати Туреччину після повернення пана Путіна з Китаю. Наразі ми встановимо дату. Потім, сподіваюся, ми проведемо цю зустріч Путіна та Зеленського", - заявив Ердоган.

Президент Туреччини також повідомив, що Зеленський погодився на зустріч із Путіним.

"Я надаю великого значення зустрічі з паном Путіним з цього питання, тому що на зустрічі із Зеленським я побачив, що у нас вже є домовленість із цих питань", - заявив він.

У Путіна назвали умову зустрічі із Зеленським

Володимир Путін готовий зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським. Але для цього йому потрібне розуміння, що буде в результаті зустрічі, заявив речник російського лідера Дмитро Пєсков.

Ердоган запропонував організувати зустріч Путіна та Зеленського

У січні Ердоган запросив Зеленського та Путіна до Туреччини, щоб "обговорити розбіжності".

Зазначимо, Ердоган неодноразово пропонував своє посередництво у врегулюванні ситуації в Україні. Зеленський також пропонував організувати зустріч із Путіним та просив президента США Джо Байдена організувати тристоронні переговори. Однак у РФ не поспішають провести переговори.