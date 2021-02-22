Зустріч Путіна та Лукашенка в Сочі закінчилася

Переговори Путіна з Лукашенком почалися близько 14 годин за київським часом. Потім політики покаталися на лижах та снігоходах, після чого продовжили розмову у форматі робочого обіду, однак їх спілкування затягнулося до вечора.

Російські та білоруські ЗМІ показали відео, як Путін проводжає Лукашенка до автомобіля після закінчення переговорів. Брифінгу політиків для преси за результатами переговорів не було.

Це перша зустріч Лукашенка з Путіним після президентських виборів у Білорусі, результати яких вважають сфальсифікованими. У Кремлі заявляли, що основними темами зустрічі будуть питання розвитку відносин між Москвою та Мінськом, спільні проекти та просування інтеграції Білорусі в Росію.