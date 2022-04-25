Зустріч Лаврова і Кулеби в Стамбулі поки не готується, - МЗС Росії

На сьогодні не йде підготовка зустрічі міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова і глави МЗС України Дмитра Кулеби. Але її проведення не виключено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Як заявили в МЗС Росії, поки не йде підготовка зустрічі міністрів у Стамбулі. Але очна зустріч можлива, коли будуть досягнуті "змістовні домовленості".

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Україна і Росія працюють над спільною декларацією для завершення війни.

Зазначимо, Анкара займає посередницьку позицію і готова приймати переговори Києва і Москви на всіх рівнях. Днями президент Реджеп Таїп Ердоган говорив про зацікавленість в організації зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

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