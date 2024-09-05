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Гранты на открытие ветеранского бизнеса: где подавать заявки

Киев, Украина, Четверг 05 сентября 2024 12:25
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Гранты на открытие ветеранского бизнеса: где подавать заявки Фото: Поддержка ветеранов (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар, Катерина Гончарова

Развитие бизнеса защитников – одно из приоритетных направлений в ветеранской политике. На открытие своего дела можно получить средства от государства.

Где ветераны могут подать заявки на гранты, в интервью РБК-Украина рассказал исполняющий обязанности министра по делам ветеранов Украины Александр Порхун.

Две третьи (64%) действующих военнослужащих после возвращения с фронта изъявляют желание открыть собственное дело, рассказал чиновник. Такие результаты соцопроса, который Минветеранов проводил на базе "Украинского ветеранского фонда".

"Украинский ветеранский фонд" был создан именно для развития ветеранского предпринимательства. В этом году в госбюджете на эти цели заложено 250 миллионов гривен. Мы проводим конкурсы ветеранских бизнес-проектов и государство дает на это средства", – сообщил Александр Порхун.

Можно получить финансовую помощь в размере от 0,5 млн до 1,5 млн грн.

"Также подключаются другие министерства. Выдают гранты Министерство экономики, Министерство аграрной политики: можно подавать заявки через "Дія". Также органы местного самоуправления выдают ваучеры на разные суммы, утвержденные по своим возможностям", - отметил он.

Начало бизнеса ветеранами дает занятость и создание рабочих мест.

"И эти рабочие места идут по принципу "равный – равному": ветеран трудоустраивает ветерана. И они в синергии работают, они понимают друг друга. Также мы запускаем электронную платформу G2VEI, где ветеранские предприятия смогут промотировать свою продукцию, свою работу. Каждый сможет увидеть, кто что делает, и можно закупать материалы друг у друга", - рассказал чиновник.

Развитию бизнеса защитников будет способствовать и брендирование ветеранской продукции.

"Есть бренд Минветеранов "Создано защитниками". В настоящее время такая маркировка получило 61 ветеранское предприятие. Гражданское население будет видеть, что это сделано руками ветеранов", - сообщил и.о. министра по делам ветеранов.

Еще один шаг поддержки бизнеса защитников – сотрудничество с большими сетями, чтобы там открывались полки с ветеранской продукцией.

Напомним, мы писали, как ветеранам получить грант на свой бизнес. В Государственном центре занятости объяснили, какие шаги нужно предпринять для получения грантовых средств.

Также мы рассказывали, какие программы ветеранам помогут открыть собственное дело.

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