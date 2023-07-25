Не успевают. В России продлили сроки восстановления Крымского моста

Отметим, что после взрыва на Крымском мосту в октябре россияне планировали его восстановить до 1 июля.

При этом после атаки 17 июля захватчики заявляли, что хотят полноценно запустить двустороннее движение по Крымскому мосту в ноябре.

Теперь же они продлили срок восстановление моста до 31 декабря.

Добавим, что согласно распоряжению российского Кабмина, единственным исполнителем работ по восстановлению Крымского моста назначен "Нижнеангарсктрансстрой". Компания может привлекать соисполнителей при условии, что 50% работ выполнит самостоятельно.

Повреждение Крымского моста

Напомним, 17 июля на Крымском мосту раздались взрывы. РосСМИ сообщали, что был разрушен один пролет в сторону Тамани, а еще один в направлении Керчи был поврежден. Атака привела к нарушению автомобильного движения по мосту. Полноценное движение все еще не восстановлено.

Источники РБК-Украина сообщили, что мост атаковали надводными дронами. В целом атака была спецоперацией СБУ и Военно-морских сил ВСУ.

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крымский мост является целью украинских защитников. Он добавил, что он должен быть нейтрализован, поскольку оккупанты используют его для войны.

Взрыв на Крымском мосту в октябре

Кроме того, в октябре в результате взрыва на Крымском мосту обрушились две полусекции его автомобильной части и был поврежден железнодорожный путь.

Тогда российский диктатор Владимир Путин назвал это "терактом", а "исполнителями" - спецслужбы Украины. В свою очередь, украинская сторона прямо не подтверждала, что причастна к подрыву моста, но неоднократно заявляла, что Крымский мост является законной целью для наших военных.

Это важный мост для россиян, поскольку он был построен захватчиками во время оккупации полуострова и логистически важен для РФ, особенно в вопросе военного обеспечения.

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