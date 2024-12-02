Устанавливала "видеопастки" для корректировки ударов РФ: в Чернигове задержали агента ГРУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

По данным следствия, именно по ее наведению в начале ноября враг нанес ракетные удары по Чернигову авиационными ракетами Х-59.

Злоумышленницей оказалась местная жительница, которую завербовали из-за антиукраинских комментариев в пророссийских Telegram-каналах.

Отмечается, что ее задачей была установка скрытой видеокамеры вблизи объектов, которые враг планировал атаковать. Именно эти так называемые "видеопастки" должны были фиксировать места расположения украинской ПВО и последствия атак.

Контрразведка СБУ сорвала планы агента. Сообщается, что предательница задержана недалеко от ее дома.

Во время обыска у нее были изъяты видеокамеры и мобильный телефон, содержавший доказательства ее сотрудничества с российскими спецслужбами.

Задержанному объявлено подозрение в государственной измене в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). В настоящее время она находится под стражей. Санкция статьи предусматривает пожизненное заключение с конфискацией имущества.



Фото: задержание фигурантки дела (t.me SBUkr)

Ранее мы рассказывали о задержании 67-летней жительницы Донецкой области, которая по заказу вражеской разведки отслеживала позиции ВСУ , после чего сообщала эту информацию РФ. Известно, что за государственную измену ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.