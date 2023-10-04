Искали украинских военных: под Харьковом коллаборанты получили подозрение

Харьковская областная прокуратура установила банду коллаборантов, которые разыскивали украинских военных и патриотов в Купянске во время оккупации Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Харьковской областной прокуратуры.
По данным следствия, в июле прошлого года 40-летний мужчина согласился на предложение российских военных и стал "командиром" так называемого "Взвода патрульной службы" в составе "Управления внутренних дел" в оккупированном тогда Купянске.
"Целью этого "органа" было подавление какого-либо сопротивления военной оккупации со стороны гражданских лиц, насаждение преступной политики и уклада жизни РФ, а также совершение актов расправы над гражданами, не желавшими поддерживать "русский мир", - сказано в сообщении.
К работе в псевдоправоохранительном органе мужчина привлек еще троих своих "побратимов".
Правоохранители обнаружили, что его 30-летний знакомый занял должность "полицейского взвода патрульной службы". Еще двое мужчин в возрасте 34 и 32 лет стали "полицейскими-водителями".
Фото: Коллаборанты, которые выискивали украинских военных в Купянске (t.me/prokuratura_kharkiv/11098)
"Четверо коллаборантов выявляли лиц из числа участников АТО, лиц, проходивших службу в ВСУ, органах МВД, Национальной гвардии и украинских патриотов. Кроме того, они выискивали у населения оружие для последующей его передачи оккупантам. Также "полицейские" патрулировали город и вместе с российскими службами "несли службу" на блокпостах.", - написано в посте.
Решается вопрос об объявлении всех участников банды в розыск.
Город находится в 40 км от границы с Россией и в 8 км от оккупированной территории Харьковской области, поэтому его постоянно обстреливают российские военные. На днях во время обстрела многоэтажки в городе пострадала женщина. По словам губернатора Харьковской области Олега Синегубова, на город бросили управляемую авиабомбу.
Российские войска оккупировали Купянск в первые дни полномасштабной войны. В августе 2022 года ВСУ начали контрнаступление в Харьковской области и 10 сентября 2022 освободили город от захватчиков.
Сегодня, 4 октября, СБУ заявила, что против 14 митрополитов церкви Московского патриархата начато уголовное внедрение. Они работали на РФ.
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