Для установления инвалидности ложиться в стационар не придется, - Минздрав

Отметим, ранее многие врачи требовали от пациентов выписки из стационара - часто для получения группы инвалидности надо было пролежать в больнице, часто требовали, чтобы человек лечился в стационаре несколько раз в год.

На вопрос журналиста РБК-Украина, изменятся ли требования по документам, которые надо готовить пациентам, в Минздраве ответили, что список документов будет четко урегулирован.

"По рассмотрению тех дел, которые у нас были - сейчас у нас четко урегулированы постановлением Кабинета министров Украины перечень документов, которые надо будет подать пациенту. И это как раз будет смотреть администратор - есть ли все документы в наличии", - сказал Ляшко.

По его словам, разрешено будет отправлять на дообследование, но разрешено не более одного раза для принятия решения.

"Это будет сделано, чтобы пациент не ходил по кругу. Здесь мы решаем два вопроса: покупали инвалидность те, кому она не была нужна. И не ставили инвалидность тем, кому нужно", - отметил министр.

Поэтому, как отметил Ляшко, ключевая задача Минздрава сейчас - определить ту золотую середину, чтобы люди, которые должны получить группу инвалидности, получили ее в определенный законом срок.

"А тот, кто хочет что-то получить, а не должен, тот не получил", - добавил он.

Замминистра пояснила, что ложиться в стационар, чтобы попасть на оценивание, не нужно будет.

"Также по новым правилам с 1 января предоставили право и возможность направлять на оценку председателям ВВК. Это очень важно для военнослужащих, чтобы им упростить процедуру и маршрут. То есть если есть все критерии, то направить сможет и председатель ВВК", - отметила Карчевич.

Но, по ее словам, это касается не военнообязанных и тех ВВК, которые они проходят во время призыва, а именно военнослужащих. Это регулируется приказом №402 Министерства обороны.