Установленные лимиты на цену электроэнергии мешают импорту в часы дефицита, - "Укрэнерго"

Об этом рассказал глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью РБК-Украина .

Он рассказал, что у Украины есть техническая возможность импортировать до 1,2 ГВт мощности из Европы, однако сейчас таких объемов импорта нет.

Кудрицкий пояснил, что в час дефицита стоимость электроэнергии на энергорынке должна подниматься, благодаря чему в Украину должен идти импорт из европейских стран.

"У нас из-за изъянов регулирования этого не происходит, потому что цена сдержана определенными лимитами, которые установил регулятор (НКРЭКУ, - ред.). И получилось так, что во время дефицита в августе, когда мы как оператор энергосистемы подняли все электростанции, которые могли производить электроэнергию, и нам все еще не хватало мощности, мы практически не имели коммерческого импорта, который потребовался энергосистемы", - сказал глава "Укрэнерго".

Он отметил, что у регулятора есть механизм оперативной отмены ценовых ограничений на энергорынке, когда возникает необходимость в импорте.

"Прекрасный рабочий вариант, у меня тогда один простой вопрос. В августе возникла необходимость в импорте, где импорт? Где был импорт?" – подчеркнул Кудрицкий.

Глава "Укрэнерго" заключил, что этот механизм не работает.

"Нужен действенный механизм, чтобы энергосистема могла импорт привлекать тогда, когда нужно. Это может быть либо путь либерализации рынка, либо некий специальный механизм компенсаций", - подытожил он.

Напомним, государственное предприятие "Оператор рынка" выступает за установление ценовых ограничений на рынке электроэнергии (прайс-кепов, - ред.) на уровне как в странах Европейского Союза.