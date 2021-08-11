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Спалах коронавірусу в Україні: вчені попередили про погіршення ситуації з COVID

Автор: Анастасія Рокитна

Вчені Національної академії наук України попередили про погіршення ситуації з COVID в країні. Ризики вибухових темпів зростання захворюваності лишаються істотними.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАН.

Попри певне гальмування в останні дні, ризики вибухових темпів зростання захворюваності лишаються істотними, повідомили в НАН.

Вчені повідомили, що кількість позитивних тестів минулого тижня вже зростала у 1,5 раза, і ці темпи можуть бути у найближчі тижні перевершені в міру збільшення частки штаму "Дельта".

Найвищих темпів зростання захворюваності можна очікувати у момент досягнення штамом "Дельта" частки, близької до 90% від нових випадків інфекції.

Нагадаємо, у двох областях України найзагрозливіша ситуація з коронавірусом.

Раніше повідомлялось, що вчені прогнозують ріст числа добових COVID-випадків з наступного тижня.

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