Спалах коронавірусу в Україні: вчені попередили про погіршення ситуації з COVID

Вчені Національної академії наук України попередили про погіршення ситуації з COVID в країні. Ризики вибухових темпів зростання захворюваності лишаються істотними.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу НАН .

Попри певне гальмування в останні дні, ризики вибухових темпів зростання захворюваності лишаються істотними, повідомили в НАН.

Вчені повідомили, що кількість позитивних тестів минулого тижня вже зростала у 1,5 раза, і ці темпи можуть бути у найближчі тижні перевершені в міру збільшення частки штаму "Дельта".

Найвищих темпів зростання захворюваності можна очікувати у момент досягнення штамом "Дельта" частки, близької до 90% від нових випадків інфекції.