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Вспышка коронавируса в Украине: ученые предупредили об ухудшении ситуации с COVID

Автор: Анастасия Рокитна

Ученые Национальной академии наук Украины предупредили об ухудшении ситуации с COVID в стране. Риски взрывных темпов роста заболеваемости остаются существенными.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу НАН.

Несмотря на определенное торможение в последние дни, риски взрывных темпов роста заболеваемости остаются существенными, сообщили в НАН.

Ученые сообщили, что число положительных тестов на прошлой неделе уже росло в 1,5 раза, и эти темпы могут быть в ближайшие недели превзойденные по мере увеличения доли штамма "Дельта".

Самых высоких темпов роста заболеваемости можно ожидать в момент достижения штаммом "Дельта" доли, близкой к 90% от новых случаев инфекции.

Напомним, в двух областях Украины угрожающая ситуация с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что ученые прогнозируют рост числа суточных COVID-случаев со следующей недели.

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COVID-19НАН Украины