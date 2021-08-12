Спалах коронавірусу в США: Техас збільшує штат медпрацівників у лікарнях

Влада штату Техасу збільшує штат медпрацівників у лікарнях через спалах коронавірусу. Кількість госпіталізацій збільшується швидше, ніж за весь час пандемії.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Insider.
Щонайменше 53 лікарні в Техасі вичерпали свої можливості з надання інтенсивної терапії. Деяким медзакладам довелося встановити медичні палатки, щоб впоратися з переповненістю.
Повідомляється, що 53% жителів Техасу вакциновані повінстю, 64% отримали першу дозу. Еббот закликав населення вакцинуватися, щоб допомогти штату боротися з вірусом.
Зазначимо, в США вакцинуватися від COVID закликали і вагітних жінок.
Нагадаємо, США вийшли в лідери за новими випадками COVID-19.
Раніше повідомлялось, що США схвалять третю дозу вакцини від коронавірусу для осіб з ослабленим імунітетом.