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США вийшли в лідери за новими випадками COVID-19

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Четвер 12 серпня 2021 07:19
США вийшли в лідери за новими випадками COVID-19 Фото: у США зафіксували найвищий у світі показник по COVID-19 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

За добу, 10 серпня, у світі діагностували понад 700 тисяч нових випадків заражень коронавірусом. Найбільше хворих виявили в США, Індії, Ірані.

Про це повідомляє "РБК Україна" з посиланням на дані сайту Worldometers.

Зокрема, у США зафіксували понад 143 тисячі, в Індії - понад 43 тисячі нових заражень, в Ірані - понад 42 тисячі випадків.

Далі за кількістю хворих в рейтингу знаходяться Бразилія і Франція. Україна серед країн світу посідає 53 місце за кількістю нових заражень, серед країн Європи - 14 позицію.

У Європі за добовим приростом хвороби лідирують Франція, Великобританія, Росія, а добової смертності від коронавірусу - Росія, Великобританія, Іспанія, Україна в цьому рейтингу - на 6 місці.

За весь час пандемії вилікувалися від недуги 184 475 476 осіб. Зараз налічується понад 16 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 4 337 588 смертей від COVID-19.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я почала тестування трьох нових препаратів проти коронавірусу на госпіталізованих пацієнтах. У випробуваннях беруть участь 52 країни.

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