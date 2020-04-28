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Спалах коронавірусу в гуртожитку під Києвом: поліція встановила КПП

Новини » Коронавірус     28.04.2020 - 20:25
Спалах коронавірусу в гуртожитку під Києвом: поліція встановила КПП
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У гуртожитку чергують правоохоронці та представники органів місцевого самоврядування

Біля гуртожитку в Петропавлівській Борщагівці під Києвом, де було зафіксовано спалах коронавірусу, встановили контрольно-пропускний пункт. Про це повідомила співробітниця відділу комунікацій поліції Київської області Віталія Грохольська, передає "Укрінформ".

Так, у гуртожитку чергують правоохоронці та представники органів місцевого самоврядування.

"Там встановлено контрольно-пропускний пункт, задіяні працівники поліції, працівники управлінь патрульної поліції, також представники органів місцевого самоврядування", - повідомили в поліції.

При цьому Грохольська додала, що з гуртожитку не випускають людей.

"В гуртожиток - у разі необхідності під розписку впускають, але вже не випускають цих людей. Грубих порушень карантину або громадського порядку не допущено", - додала вона.

Нагадаємо, в гуртожитку Петропавлівської Борщагівки у Київській області виявили спалах коронавірусної інфекції. Так, вірус підтвердили у шести жителів і коменданта. При цьому зазначалося, що спалах вірусу виявили випадково після того, як одному з жителів стало погано і він втратив свідомість.

Крім того, коронавірус виявили майже у 80 мешканців гуртожитку у Вишневому Київської області. Також спалах інфекції зафіксували у двох гуртожитках в селі Петропавлівське Бориспільського району і в Гостомелі.

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