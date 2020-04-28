ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Вспышка коронавируса в общежитии под Киевом: полиция установила КПП

Новости » Коронавирус     28.04.2020 - 20:25
Вспышка коронавируса в общежитии под Киевом: полиция установила КПП
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

У общежития дежурят правоохранители и представители органов местного самоуправления

Возле общежития в Петропавловской Борщаговке под Киевом, где была зафиксирована вспышка коронавируса, установили контрольно-пропускной пункт. Об этом сообщила сотрудница отдела коммуникаций полиции Киевской области Виталия Грохольская, передает "Укринформ".

Так, у общежития дежурят правоохранители и представители органов местного самоуправления.

"Там установлен контрольно-пропускной пункт, задействованы работники полиции, работники управлений патрульной полиции, также представители органов местного самоуправления", - сообщили в полиции.

При этом Грохольская добавила, что из общежития не выпускают людей.

"В общежитие - в случае необходимости под расписку впускают, но уже не выпускают этих людей. Грубых нарушений карантина или общественного порядка не допущено", - добавила она.

Напомним, в общежитии Петропавловской Борщаговки в Киевской области выявили вспышку коронавирусной инфекции. Так, вирус подтвердили у шести жителей и коменданта. При этом отмечалось, что вспышку вируса обнаружили случайно после того, как одному из жителей стало плохо и он потерял сознание.

Кроме того, коронавирус выявили почти у 80 жильцов общежития в Вишневом Киевской области. Также вспышку инфекции зафиксировали в двух общежитиях в селе Петропавловское Бориспольского района и в Гостомеле.

Греция начнет выходить из карантина с 4 мая В Италии число случаев заражения коронавирусом превысило 200 тысяч
Новости Украины Киевская областьКоронавирус
News
On Top