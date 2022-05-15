Спалах коронавірусу в КНДР: зафіксовано майже 300 тисяч нових випадків

Північна Корея бореться з поширенням коронавірусу на тлі слабкої системи охорони здоров'я, обмеженими можливостями тестування і відсутністю програми вакцинації.

Державне інформаційне агентство KCNA повідомило, що країна приймає "швидкі державні надзвичайні заходи" для контролю епідемії, але немає ніяких ознак того, що Пхеньян збирається прийняти міжнародні пропозиції вакцин.

"З ранку 12 травня всі провінції, міста і повіти країни повністю закриті, а робочі відділи, виробничі і житлові одиниці закриті один від одного, і проводиться суворий і інтенсивний огляд всіх людей", - йдеться в повідомленні.

Ще щонайменше 296 180 осіб виявили симптоми лихоманки, а ще 15 померли станом на неділю, повідомляє видання.