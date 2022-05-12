У КНДР заявили про перший випадок коронавірусу
У КНДР заявили про перший випадок коронавірусу. Йдеться про"Омікрон".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.
Влада дійшла висновку, що зразки, взяті у пацієнтів з лихоманкою в неділю в Пхеньяні, ідентичні "Омікрону".
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин пообіцяв подолати "несподівану кризу", оголосивши систему карантинного контролю"максимальної надзвичайної ситуації".
Кім Чен Ин " запевнив, що завдяки високій політичній свідомості людей... ми обов'язково подолаємо надзвичайну ситуацію".
Нагадаємо: досі Північна Корея офіційно не визнавала жодного випадку COVID-19, але ввела жорсткі запобіжні заходи і закрила свої кордони.
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Наопмнім, регулятор в США прийняв рішення обмежити використання вакцини проти коронавірусу, розробленої Johnson & Johnson через побічний ефект. При використанні препарату існує підвищений ризик розвитку синдрому згортання крові.