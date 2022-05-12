ru ua
Чт, 12 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У КНДР заявили про перший випадок коронавірусу

Новость на русском →
Пхеньян, Четвер 12 травня 2022 06:26
У КНДР заявили про перший випадок коронавірусу Фото: у КНДР заявили про перший випадок коронавірусу
Автор: Артур Родивилов

У КНДР заявили про перший випадок коронавірусу. Йдеться про"Омікрон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Влада дійшла висновку, що зразки, взяті у пацієнтів з лихоманкою в неділю в Пхеньяні, ідентичні "Омікрону".

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин пообіцяв подолати "несподівану кризу", оголосивши систему карантинного контролю"максимальної надзвичайної ситуації".

Кім Чен Ин " запевнив, що завдяки високій політичній свідомості людей... ми обов'язково подолаємо надзвичайну ситуацію".

Нагадаємо: досі Північна Корея офіційно не визнавала жодного випадку COVID-19, але ввела жорсткі запобіжні заходи і закрила свої кордони.

ВІДЕО ДНЯ

Наопмнім, регулятор в США прийняв рішення обмежити використання вакцини проти коронавірусу, розробленої Johnson & Johnson через побічний ефект. При використанні препарату існує підвищений ризик розвитку синдрому згортання крові.

Читайте РБК-Україна в Google News
КНДР
NEWS
"Хороша міна при поганій грі": ОП проти альтернативи членства України в ЄС
"Хороша міна при поганій грі": ОП проти альтернативи членства України в ЄС
DAILY
Чи готує Росія штурм Одеси і що стоїть за атаками ворога на місто і область
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чи готує Росія штурм Одеси і що стоїть за атаками ворога на місто і область