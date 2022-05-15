Вспышка коронавируса в КНДР: зафиксировано почти 300 тысяч новых случаев

Северная Корея борется с распространением коронавируса на фоне слабой системы здравоохранения, ограниченными возможностями тестирования и отсутствием программы вакцинации.

Государственное информационное агентство KCNA сообщило, что страна принимает "быстрые государственные чрезвычайные меры" для контроля эпидемии, но нет никаких признаков того, что Пхеньян собирается принять международные предложения вакцин.

"С утра 12 мая все провинции, города и уезды страны полностью закрыты, а рабочие отделы, производственные и жилые единицы закрыты друг от друга, и производится строгий и интенсивный осмотр всех людей", - говорится в сообщении.

Еще по меньшей мере 296 180 человек выявили симптомы лихорадки, а еще 15 умерли по состоянию на воскресенье, сообщает издание.