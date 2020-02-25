Спалах коронавируса в Італії і стрілянина в Дніпрі: новини за 24 лютого

Колаж РБК-Україна

Спалах коронавируса в Італії, перестрілка біля школи в Дніпрі, рішення суду у справі про звільнення Насирова. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 24 лютого, - в матеріалі РБК-Україна

В Італії зафіксовано 229 випадків коронавірусу

В Італії, станом на 19:00 24 лютого, зафіксовано 229 випадків захворювання на коронавірус. Генеральне консульство України в Мілані припиняє прийом громадян та видачу документів.

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що Україна посилює заходи безпеки у зв’язку зі спалахом коронавірусу. Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні на державному кордоні та в аеропортах посилять заходи через коронавірус в Італії.

У Дніпрі сталася перестрілка біля школи, є поранені

У Дніпрі сталася перестрілка, правоохоронці ввели план "Сирена". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що з авто відкрили стрілянину. Пролунали кілька пострілів, які серйозно налякали людей. Потім позашляховики зникли з місця події на високій швидкості.

В результаті перестрілки троє людей отримали вогнепальні поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ. Повідомляється, що у двох постраждалих поранення ніг, у третього - поранення шиї. Причина конфлікту невідома.

У Києві маршрутка влетіла у вантажівку, 11 госпіталізованих

У Києві маршрутка влетіла у вантажівку, в результаті 11 людей постраждали та госпіталізовані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ. Оперативний" у Facebook.

Повідомляється, що маршрутка №474 сполученням "станція метро" Харківська "- Бортничі" на повному ходу в'їхала в задню частину вантажівки.

"Нафтогаз" різко знизив ціну на газ для населення

НАК "Нафтогаз України" на лютий 2020 року встановив оптову ціну на природний газ для потреб населення, виробників тепла для населення та інших споживачів, яким постачає газ в рамках спеціальних обов'язків (ПСО). Про це повідомляє прес-служба НАК.

Згідно з повідомленням, ціна газу складе 3,95 тис. грн за тис. Куб. м (без урахування ПДВ, націнки газзбутів і витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами). Це на 15% менше, ніж в січні 2020 року.

Мін'юст оскаржить рішення суду у справі про звільнення Насірова

Вчора, 24 лютого, сьогодні стало відомо, що апеляційний суд визнав протиправним рішення Кабміну про звільнення Романа Насірова з посади голови Державної фіскальної служби . Пізніше в самому суді уточнили, що ніякої мови про його відновлення на посаді не йде.

Міністерство юстиції України оскаржить рішення суду у справі про звільнення. Про це у Facebook повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

Насіров фігурує у кримінальній справі про нанесення збитків на 2 млрд гривень. За даними слідства, на посаді голови ДФС він співпрацював з нардепом-втікачем Олександром Онищенком, видаючи його газодобувним компаніям відстрочки на виплату ренти.

Катастрофа MH17: у JIT є свідок запуску ракети

У міжнародної Спільної слідчої групи (JIT) є свідок запуску ракети по літаку рейсу MH17. Про це заявив голова JIT Фред Вестербеке в ефірі каналу CBS.

Крім того, Вестербеке впевнений у тому, що ракету запускали за допомогою російської системи "БУК".

На питання про те, чи у JIT свідок по запуску ракети, глава групи відповів: "Я б сказав, що у мене є очевидець. Я не сказав, скільки їх".

Росія є агресором в Україні, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Росія демонструє силу порушуючи повітряний простір інших країн. Про це він заявив і інтерв’ю польському тижневику Sieci.

Дуда заявив, що Росія чітко і послідовно порушує міжнародне право.

"Тому не можна сказати, що це держава надійна, яка мирним шляхом реалізує свої інтереси. Ми є абсолютним прихильником дотримання міжнародного права, тоді як з боку Росії його чітко і послідовно порушують. Ми багато разів протестували проти цього, захищаючи Україну чи Грузію. Звичайно, Москві це не подобається", - сказав він.

У Миколаєві потужний буревій зніс міст, по якому йшли люди (відео)

У Миколаєві ураган зніс пішохідний міст, через який переходили люди. Інцидент стався в понеділок, 24 лютого. В результаті інциденту ніхто не постраждав. При цьому на відео видно, що пішоходам ледь вдалося уникнути трагічної випадковості.

Окрім того, через негоду в Україні в деяких областях сталося часткове повалення дерев на дороги, а також зірвано дахи будників. Детальніше про ситуацію в регіонах - у матеріалі РБК-Україна.